Песков об огромных потерях России в Украине: Не могу комментировать 9 22.03.2022, 15:50

14,506

Журналисты задали прямой вопрос пресс-секретарю Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "никак не может комментировать" появившиеся на сайте "Комсомольской правды" данные о почти 10 тысячах погибших российских солдат в Украине.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ответ Пескова журналистам иностранных СМИ.

Журналисты CNN спросил Пескова, как он может прокомментировать цифры российских потерь, о которых сообщалось на сайте "Комсомольской правды".

Песков на это ответил: "Нет, никак не могу. Здесь нужно спросить у "Комсомольской правды"".

Представитель "Комсомольской правды" заявил, что сайт якобы взломали, и что данные о 10 тысячах российских солдат в Украине, висели на странице "буквально несколько минут".

Журналист CNN в свою очередь спросил у представителя Кремля, насколько эти цифры близки к реальности.

Песков на это ответил, что озвучивать количество потерь – это прерогатива исключительно министерства обороны.

"По цифрам мы с самого начала договаривались, что мы не располагаем информацией, не имеем полномочий в ходе военной операции их озвучивать", — сказал Песков.

Ранее на российском сайте "Комсомольская правда" сутки провисела информация, что на войне в Украине погиб 9 861 российский солдат и 16 153 получили ранения.

Издание ссылалось на данные Минобороны России, хотя на брифинге ведомство такой информации не озвучивало. Позже этот фрагмент удалили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».