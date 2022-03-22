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«Двухсотых пять дней не могли отправить, на нас скинул бомбы свой самолет»

  • 22.03.2022, 16:00
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«Двухсотых пять дней не могли отправить, на нас скинул бомбы свой самолет»

Оккупантам в Николаевской области страшнее, чем в Чечне.

Российские военные проводят параллели между вторжением в Украину и войной в Чечне, отмечая, что последняя была не такой страшной.

Такие откровения были записаны благодаря аудиоперехватам их телефонных разговоров с родными и близкими, сообщает nv.ua.

«Обморожение ног у 50% личного состава. Двухсотых не могли отправить, дней пять катались. На нас свой самолет авиабомбы скинул. С добрым утром было. Дурдом… Мы в круговой обороне. По нам со всех сторон хе…ат», — пожаловался один из оккупантов.

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