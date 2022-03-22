Навального осудили еще на девять лет колонии строгого режима 6 22.03.2022, 16:05

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Также политика оштрафовали на 1,2 миллиона российских рублей.

Алексея Навального приговорили к девяти годам строгого режима по делу о «мошенничестве» и «неуважении к суду», передает корреспондент «Новой газеты».

Суд прошел в колонии в Покрове во Владимирской области, где Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше».

Также Навального оштрафовали на 1,2 млн российских рублей.

Алексей Навальный находится за решеткой с 17 января 2021 года. Он был задержан по возвращении в Россию из Германии. Через какое-то время ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный (2 года и 8 месяцев).

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