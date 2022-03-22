Рабочих ОАО «Беларуськалий» отправили подметать улицы Солигорска 5 22.03.2022, 16:16

4,356

Большая часть производства остановлена.

Руководство ОАО «Беларуськалий» отправило работников рудников 1РУ и 3 РУ, в частности участков дробления, подъема и ПУВСТ в город Солигорск (что находиться в нескольких километрах от 3 РУ) для наведения порядка.

Об этом сообщает «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Сбыта продукции нет, денег на зарплаты осталось совсем немного (для этого пришлось обратиться в банк за кредитом). Впереди маячит банкротство.

В связи с этим БОР обратился к рабочим:

— Работники ОАО «Беларуськалий» и других государственных предприятий! Итог деятельности людей, захвативших власть в стране, закономерен: полная изоляция и нежелание всего мира работать с белорусскими предприятиями.

Теперь выбор только за вами: обучаться работать с метелкой, тяжело и за гроши, либо начинать действовать и спасти то, что осталось от предприятий. Вернуть страну и независимость. Все в наших руках!

Бастуй Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».