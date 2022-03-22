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Оккупант в перехваченном СБУ разговоре с женой раскрыл военные тайны

  • 22.03.2022, 16:25
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Оккупант в перехваченном СБУ разговоре с женой раскрыл военные тайны

Российские военные мечтают от отправке в тыл.

На четвертую неделю оккупанты уже и сами не верят в скорое завершение войны в Украине. Хорошей новостью для себя, в частности, считают отправку в тыл, думая, что так они "больше не будут умирать".

Один из военных РФ рассказал в телефонном разговоре с женой почти все военные тайны России, которые знал. Разговор перехватила Служба безопасности Украины и обнародовала ее часть на своей странице в телеграме.

Из оперативных соображений СБУ не стала обнародовать полный разговор оккупанта с его женой. Однако сам факт открытия военных тайн государства, за которое воюешь, в телефонном разговоре со своей "половинкой" свидетельствует об уровне "интеллекта" рашистской армии.

Среди прочего, поражает и образованность россиян, в частности их знание английского языка. В аудио женщина спрашивает своего возлюбленного: "Что это за праздник такой, Friday?". Впрочем, английский язык м и в самом деле уже совсем скоро вообще не понадобится, в частности, благодаря жестким санкциям Запада.

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