Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии отказался от российской нефти 22.03.2022, 16:28

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После 24 февраля новых контрактов заключено не было и не планируется.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии Eneos Holdings Inc прекратил покупать сырую нефть у России в ответ на вторжение в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы компании Цутому Сугимори.

Сугимори отметил, что контракты на закупку российской нефти, которые Eneos подписала до начала вторжения 24 февраля, будут выполняться без проблем с финансовыми расчетами и отгрузкой. Но с момента вторжения новых контрактов подписано не было и не планируется.

Eneos Holdings - одна из крупнейших нефтегазовых корпораций Японии. Она управляет рядом предприятий, занятых в секторах энергетики, ресурсов и материалов.

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