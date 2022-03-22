Украинский пилот-истребитель «Джус»: Россияне терпят большие потери и боятся 1 22.03.2022, 16:38

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Каждый украинец готов биться и защищать свою страну любым способом.

Украинский пилот-истребитель по прозвищу "Джус" дал интервью американскому телеканалу CNN.

Он сказал, что украинцы ждут от союзников максимально эффективного оружия.

Также "Джус" рассказал, что, несмотря на ограниченное количество систем противовоздушной обороны и самолетов, Украина борется и делает все возможное для защиты нашей страны. Именно поэтому оккупанты терпят большие потери, боятся и не могут просто комфортно из-за этого летать над Украиной.

Чтобы получить преимущество в воздухе и эффективно бороться с угрозами Украине, нужны эффективные наземные системы ПВО и другие истребители, сказал во время интервью пилот-истребитель.

"Каждый украинец готов биться и защищать свою страну любым способом: то ли за штурвалом истребителя, то ли с ружьем в поле", – добавил он.

"It's just my job. I was trained for this." - Ukrainian fighter pilot "Juice" talks with @andersoncooper about the air war over Ukraine and fighting the Russians. pic.twitter.com/kwY7f8bWWr — CNN (@CNN) March 22, 2022

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