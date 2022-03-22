Взорванные танки, «тигры» и сбитые «сушки»: фото уничтоженной военной техники РФ со всех фронтов Украины 1 22.03.2022, 16:46

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О чем молчит Минобороны агрессора.

На двадцать седьмой день войны в Украине мало что известно о реальном количестве жертв в российских войсках. Минобороны РФ рапортует лишь о свои победах и публикует видео уничтожения, как там говорят, «объектов военной инфраструктуры».

Журналисты zerkalo.io собрали для вас фотографии обратной стороны вторжения для российской армии.

Атака беспилотника на российскую танковую колонну под городом Бровары, который находится на северо-востоке Киева, 09 марта 2022 г

Украинские военные проходят мимо поврежденной машиной на месте боев с русской диверсионной группой в Киеве, Украина, 26 февраля

Уничтоженные российские танки в Сумской области, 7 марта 2022 года

Уничтоженная российская военная техника в поселке Бородянка Киевской области, 3 марта 2022 года

Уничтоженный российский танк в Киевской области, 20 марта 2022 года

Башня от взорванного танка на окраине Харькова, 26 февраля 2022 года

Уничтоженный российский танк на линии фронта в Киевской области, 20 марта 2022 года

Уничтоженная колонна бронеавтомобилей «Тигр-М» на дороге в Харькове, 28 февраля 2022 года

Уничтоженная колонна бронеавтомобилей «Тигр-М» на дороге в Харькове, 28 февраля 2022 года

Горящий российский танк в Сумской области, 7 марта 2022 года

Обломки штурмовика ВВС России горят в поле недалеко от города Волноваха в Донецкой области, 4 марта 2022 года

Российские военные машины с нарисованной на них буквой «Z» на севере Харьковской области, 2 марта 2022 года

Украинские военные рядом с уничтоженным бронетранспортером российской армии под Харьковом, 24 февраля 2022 года

Обгоревший российский танк в Сумской области, 7 марта 2022 года

Останки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего в жилом районе Чернигова, 5 марта 2022 года

Подбитый русский танк в Мариуполе, 16 марта 2022 года