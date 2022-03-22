В России задержали адвокатов Алексея Навального 1 22.03.2022, 16:49

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Алексей Навальный

Это произошло сразу после суда над политиком.

Российские полицейские задержали адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева возле покровской исправительной колонии, где сегодня состоялось выездное заседание Лефортовского суда по делу против политика. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий.

Защитников увели в автозак сразу после того, как они закончили отвечать на вопросы журналистов. Причина задержания неизвестна. Ранее — во время общения адвокатов с прессой — полицейские требовали от них разойтись и не перекрывать дорогу.

Незадолго до этого Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в покровской колонии №2 приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей. Оппозиционера признали виновным по делу о «мошенничестве» и «оскорблении» суда.

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