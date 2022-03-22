Солдаты Путина отказывается воевать в «лаптях тактических»5
- 22.03.2022, 16:52
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Российские оккупанты одеты как бомжи.
Очевидно ,что "вторая армия мира" должна была бы иметь соответствующую экипировку – она же вторая! Впрочем, в стране-агрессоре считают по-другому – отправляют своих солдат, одетых как бомжей.
Об этом говорится в сообщении украинского оперативного командования "Север".
Так, в сети активно обсуждают снимки захватчиков, на которых те в украинских берцах Талани. Пользователи удивляются, как так случилось, что "вторая армия мира" обута в них.
Как оказалось, знаменитая армия Путина отказалась воевать в своих "лаптях тактических".
"Величие и могущество их армии сдулось – российские оккупанты массово меняют свои берцы-кирзачи на украинские берцы таланы", – говорится в сообщении.
Все на что способны орки – это разворовать склад, на котором хранилась украинская военная форма, и переобуться в берцы наших солдат.
Так, "вторая армия мира" в очередной раз подтвердила свою "крутость" – в личном составе одни "бомжи" и мародеры.