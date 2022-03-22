БТГр 254-го полка России трижды штурмовала Изюм, пока не потеряла командира и более 400 бойцов 2 22.03.2022, 16:56

7,920

В мотострелковом полку оккупантов много погибших и раненых.

Российские захватчики пытались штурмовать Изюм на Харьковщине, но безуспешно. Они понесли серьезные потери и были вынуждены отступить.

Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк. Он был корреспондентом агентства УНИАН в России, но в начале года вернулся оттуда в Киев из-за угрозы безопасности.

Цымбалюк уточнил, что речь идет о батальонной тактической группе 254-го мотострелкового полка, которая дислоцируется в Брянской области. Ее военные трижды штурмовали город Изюм. Попытки штурма прекратились, только когда погиб командир. Потери личного состава БТГр составили более 400 человек, многие ранены.

Командир 144-й мотострелковой дивизии, в которую входит упомянутый полк, принял решение о его выводе в Брянскую область. Там это подразделение планируют доукомплектовать новыми военными и после этого продолжить штурм.

Накануне в Изюмской мэрии рассказали, что ВСУ разбили российских оккупантов в окрестностях города. Враги с позором убежали с поля боя, покинув свою военную технику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».