Во Львовской области сработали сирены из-за старта «Искандеров» из Беларуси 4 22.03.2022, 16:58

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Сигнал воздушной тревоги подавался четыре раза.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отчитался о ситуации в регионе за последние сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию главы области в Facebook.

Козицкий напомнил, что во Львовской области 4 раза извещали о воздушной тревоге. По его словам, такое количество извещений наибольшее с начала войны.

"Дважды сообщали об опасности из-за старта ракет "Искандер" с территории Республики Беларусь, однажды предупреждали о налете стратегической авиации России из акватории Черного моря. Также сирены извещали об угрозе ракетной атаки. Спасибо Вооруженным силам, которые берегут нас на всех фронтах и призываю жителей Львовщины быть очень внимательными к сигналам тревоги", – заявил глава ОВА.

Он также напомнил, что тревога – однозначный сигнал опасности. В это время стоит оставить обычные дела и перейти в укрытие или хотя бы найти защищенное место дома.

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