На неделе в Беларуси будет до +19°С 22.03.2022, 17:08

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Прогноз погоды на 23-25 марта.

23 марта погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Малооблачно. Без осадков. Ночью и утром по северо-востоку страны местами на дорогах гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +13..+19°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать, пишет pogoda.by.

24 марта в западных и центральных районах страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку республики скажется влияние фронтальной системы, которая сместиться с Финского залива. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем +5..+11°С, по юго-западу республики до +13°С.

25 марта на большей части страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в юго-восточных районах еще скажется влияние теряющей активность фронтальной системы. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку страны местами ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +7..+14°С, по юго-западу Беларуси до +16°С.

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