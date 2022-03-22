Журналисты-расследователи запустили «Трекер санкционных активов» 1 22.03.2022, 17:23

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Это база данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), признанный в России нежелательной организацией, 21 марта запустил "Трекер санкционных активов". Это база данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами, попавшими под санкции, а также с их родственниками.

На первом этапе авторы собрали информацию о 145 активах на общую сумму более 17 млрд долларов. Журналисты-расследователи нашли два десятка объектов собственности, о которых ранее не сообщалось публично. Среди них:

Вилла с участком в итальянской Тоскане, принадлежащая сыну бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова. Евгений Шувалов стал её владельцем в 24 года.

Дом в Хорватии Майи Болотовой – дочки главы "Транснефти" Николая Токарева. Его стоимость – около 670 тыс долларов.

Три виллы на Сардинии, вилла на острое Пафос стоимость 650 тыс долларов и коммерческая недвижимость в Люксембурге, – всё это, согласно трекеру активов, принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске.

Особняк в Лондоне за 30,8 млн долларов, которым владеет Сарвар Исмаилов – племянник владельца холдинга USM Алишера Усманова, а также другая недвижимость его родственников.

Ранее неизвестные активы Романа Абрамовича, например, несколько компаний на Британских Виргинских островах, через которые совершались инвестиции в хедж-фонды. Бывшая жена Абрамовича Ирина вместе с их четырьмя детьми владеет пятью особняками в Европе. Дочь Абрамовича в 25 лет стала владелицей дома на берегу озера Фушль в Австрии.

Авторы "Трекера санкционных активов" планируют продолжить сбор информации и дополнять список.

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