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Над Одессой ПВО сбила вражескую крылатую ракету

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  • 22.03.2022, 17:26
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Над Одессой ПВО сбила вражескую крылатую ракету

Одесса — город-герой.

Над Одессой противовоздушная оборона сбила вражескую крылатую ракету, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Над Одессой ПВО сбила вражескую крылатую ракету. Одесса – город-герой!",- написал он.

Других подробностей Гончаренко не предоставил.

Как сообщалост, российские оккупанты ударили по Винницкой области из ракетного комплекса "Искандер", однако украинским силам ПВО удалось сбить вражескую крылатую ракету.

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