Над Одессой ПВО сбила вражескую крылатую ракету1
- 22.03.2022, 17:26
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Одесса — город-герой.
Над Одессой противовоздушная оборона сбила вражескую крылатую ракету, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"Над Одессой ПВО сбила вражескую крылатую ракету. Одесса – город-герой!",- написал он.
Других подробностей Гончаренко не предоставил.
Как сообщалост, российские оккупанты ударили по Винницкой области из ракетного комплекса "Искандер", однако украинским силам ПВО удалось сбить вражескую крылатую ракету.