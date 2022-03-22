Скончался кинорежиссер Виталий Мельников 22.03.2022, 17:34

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Виталий Мельников

Автор 23-х фильмов умер в возрасте 93 лет.

В Санкт-Петербурге 21 марта в возрасте 93 лет скончался выдающийся кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников. Об этом "Российской газете" сообщили родные мастера.

Он создал фильмы, которые с любовью пересматривают многие поколения зрителей. Среди них - "Начальник Чукотки", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", "Женитьба", "Отпуск в сентябре", "Выйти замуж за капитана", "Луной был полон сад", трилогия о России XVIII века - "Царская охота", "Царевич Алексей" и "Бедный, бедный Павел". Эти и еще десятки картин Виталия Мельникова вошли в историю российкого кинематографа.

После окончания ВГИКа в 1952 году начинающий режиссер снимал документальное кино на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. С 1964 года творческая жизнь мастера была связана с "Ленфильмом". В 1989-м он возглавил киностудию "Голос".

Виталий Вячеславович был скромным и немногословным человеком. О нем очень тепло отзывались коллеги-режиссеры и актеры, снимавшиеся в его фильмах.

Народная артистка России Светлана Крючкова вспоминала, что именно благодаря Виталию Мельникову она переехала из Москвы в Ленинград - все решили съемки в его картине "Старший сын". "Виталий Вячеславович обладает удивительным чутьем на актерскую природу - какому актеру какая роль идет, глубоко и разносторонне видит", - отмечала Светлана Крючкова по случаю 90-летия мастера. А его фильмы, по ее признанию, можно пересматривать бесконечно.

Народный артист России Виктор Сухоруков назвал встречу с таким художником "орденом, праздником, чудом в жизни человека". "Бог весть что будет после Мельникова. Но сегодня "Ленфильм", Госфильмофонд, Россия обладают уникальными кинодокументами, художественной ценностью советского, российского кинематографа этого замечательного режиссера", - подчеркивал актер.

Последнюю картину - "Поклонница" - мастер создал в 2012 году. Но и после этого он продолжал работать, писать сценарии.

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