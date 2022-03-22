Как в Беларуси изменились цены на услуги из-за скачка доллара и евро 1 22.03.2022, 17:53

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За последний месяц курс доллара в нашей стране вырос на 26,4%, евро — на 23,2%.

Многие из нас привыкли к расчетам за услуги с привязкой к доллару или евро. Но когда курс резко убегает вперед, а зарплаты за ним не успевают, становится некомфортно. Услуги — это же не импорт, рассуждают потребители и требуют, как им кажется, справедливых скидок. А как реагирует на это бизнес? «Онлайнер» поговорил с предпринимателями из сферы услуг и узнали, какой курс они закладывают, выставляя свои цены.

Рассчитываться в иностранной валюте в Беларуси нельзя. Исключения — магазины дьюти-фри, посольства и консульства, международные поезда. Во всех остальных случаях расчеты должны проводиться в рублях, но бизнесу это не мешает в договорах привязывать свои расценки к доллару. Так работают многие репетиторы, фотографы, свадебные подрядчики, турагентства, частные школы и сады. Вы платите в рублях, но сумма зависит от курса доллара и евро.

За последний месяц курс доллара в Беларуси вырос на 26,4%, евро — на 23,2% (сравниваем курс по Нацбанку 22 февраля и 22 марта). На прошлой неделе в некоторых обменниках доллары продавались существенно дороже, чем на бирже, что вызывало непонимание у людей: от какого курса отталкиваться?

Многих успокоило то, что в последние дни разница между банковским курсом и курсом Нацбанка стала не такой ощутимой. Долго ли продлится эта ситуация, сказать сложно. Пока, судя по откликам читателей, белорусы психологически не готовы к расчетам по новому курсу. Заказывая услуги с привязкой к валюте, они рассчитывают на скидку или же отказываются от них.

Бизнес в этой ситуации ведет себя по-разному: кто-то «замораживает цены», идя на уступки потребителям, а кто-то работает «строго по курсу» с риском потерять клиентов.

Взгляд потребителей: «Нормальный курс — до 3 рублей за доллар»

«Женщина, которая клеит обои, взяла с нас деньги по старому курсу. Сказала: вряд ли у вас зарплата в долларах. И не обманула: за тот же объем, что и в декабре, мы заплатили такую же стоимость», — радуется Людмила.

«А мы за услугу в 50$ заплатили $40 по новому курсу. Это сеанс у остеопата, — делится своим опытом Анна. — Но специалист к тому же посчитала нам стоимость по курсу Нацбанка».

«Наш репетитор по своей инициативе снизил ставку с $12 до 10 за час, — рассказывает Ольга. — Сказал, что принял решение снизить ставку в долларах, причем начиная с 1 февраля».

Татьяна рассчитывалась с учителем своего ребенка по курсу 2,5 рубля, когда в банке доллар продавался уже по 3,5 рубля. Несмотря на скидку, от дальнейших услуг педагога семья отказалась. «Перспектива будущего, мягко говоря, туманная», — объясняет мама.

У Ирины двое детей — они занимаются у репетитора по математике несколько раз в неделю. «Преподаватель сама предложила зафиксировать курс в белорусских рублях. Мы согласились, и я предложила считать доллар по 3 рубля», — говорит белоруска. Как мы поняли, такой курс считается сегодня средним между «старым» и «новым», поэтому люди относятся к нему с пониманием. Если продавец услуги просит за доллар больше 3 рублей, появляется разочарование.

Ольга принципиально отказывается от услуг, если их считают по новому курсу. Ее позиция такая: зарплаты у людей чаще всего к валюте не привязаны, поэтому нужно идти на уступки.

— Я выбираю только тех исполнителей, которые фиксируют цены в рублях. Недавно, например, отказалась от уборки дома. За 3—4 часа раньше мы платили 65 рублей, сейчас нам заявили цену — 85 рублей. Я не понимаю, почему стоимость так сильно выросла, хотя «расходники» все идут за наш счет. Думаю, буду искать другого клинера, а может, и сами с уборкой справимся…. А вот массажист, маникюрщица, парикмахер оставили старые цены в рублях.

— Мне пришлось расстаться с тренером, я не тяну его курс, — рассказала нам еще одна минчанка. — Он берет $20 за тренировку, установил средний курс между продажей и покупкой в банке. Я просила скидку, пробовала зафиксировать цену в рублях, но тренер непреклонен.

Я обиделась и перестала ходить. Все понимаю, у него семья и все такое, но у меня тоже.

По словам клиентов, некоторые предприниматели устанавливают «только им понятные курсы». Например, поставщики автозапчастей могут отталкиваться от курса 4,5 и даже 6 рублей за доллар. Пообщаться с такими людьми у нас не получилось, на контакт они не идут. Охотнее дают комментарии представители бизнеса, которые готовы уступать клиентам. Главный их аргумент в том, что отношения на длинной дистанции важнее разовой выгоды.

Репетиторы, преподаватели

Павел Никифоров на фоне последних событий решил работать с новыми клиентами по курсу 3 рубля за доллар, то есть 30 рублей за час. Для старых заказчиков заморозил стоимость на уровне 25 рублей.

— Я в основном со студентами работаю, и обычно ребята занимаются у меня по 2—3 месяца. Не вижу смысла ради лишних 50 рублей поднимать цену… Отношения, хорошие отзывы гораздо важнее, — убежден Павел.

У преподавателя английского Андрея Григорьева час занятий стоит от 35 до 60 рублей — цена зависит от сложности работы. Говорит, что цены сохраняет прежними — таким образом пытается поддержать людей.

— Я сам оплачиваю занятия младшего сына и думаю, что в этой ситуации повышать цены будет как-то не по-человечески. Хотя, если честно, не знаю, сколько смогу продержаться. Сами знаете, что у нас с ценами на продукты, «коммуналку», налоги тоже подняли, а я работаю как ИП и плачу ФСЗН. Жене на работе сократили количество рабочих дней и, соответственно, зарплату. Но пока считаю, что цены поднимать нельзя. Нужно до последнего поддерживать друг друга.

Ирина ведет курсы по программированию и после начала военных действий впервые разрешила клиентам рассрочку.

— В первые дни у меня был такой шок… Хотелось что-то сделать, чтобы помочь людям. И я написала, что готова принимать оплату на любых условиях, в том числе рассрочкой. Даже если кто-то не оплатит, принимаю все риски. Цену, естественно, не поднимала и в ближайшее время не планирую. На минимум продуктов мне хватит и квартиру оплатить, остальное подождет, — убеждена минчанка.

Частные школы и сады

Первым шоком для частных школ стал отток клиентуры. А рост курса доллара делает такое обучение еще более недоступным для рядовых белорусов.

— Некоторые родители уже в этом месяце не смогли оплатить образование своего ребенка. Кто-то не забрал документы и просто уехал, есть те, кто расторг договор, кто-то просит рассрочку. Приходится менять условия оплаты и сокращать зарплату учителям, но наши родители посильно помогают, чтобы сохранить ценных людей, — рассказала владелица одной из школ на условиях анонимности.

В частной школе Stembridge с родителями заключают договор, в котором прописано, что администрация может пересмотреть стоимость обучения в течение года, если курс евро меняется более чем на 15%.

— Но за 4 года мы ни разу такого не делали, хотя есть у нас платежи, привязанные к валюте, — это аренда и кредиты. Более того, арендодатель не то что не готов на снижение пойти, а наоборот, еще и ставку пытается поднять, — говорит директор Наталья Искорцева.

Текущий год школа планирует закончить с уже заявленными рублевыми ценами, но в следующем году точно будет пересмотр.

— Обычно это происходит в феврале, тогда мы фиксируем цену в рублях, анонсируем ее родителям и не меняем в течение года. На следующий год мы в феврале все посчитали, но не успели заявить сумму. Теперь придется снова все пересчитывать, учитывая курс евро.

В «Апельсине» в рублях цены тоже останутся прежними до конца года, а с сентября стоимость обучения вырастет.

— На сколько — не берусь озвучивать. Пока мы говорим об эквиваленте в $500, — отвечает на наш вопрос основатель школы Вера Дипнер. — Понятно, что стоимость всех компонентов обучения завязана на курс. Помимо аренды помещения, это продукты питания, оборудование, стоимость потребительской корзины наших сотрудников, от которой зависит величина зарплаты.

Психологи и консультанты

Семейный психолог Анна Матуляк выставляет цены на свои услуги с привязкой к валюте, потому что часть клиентов к ней обращаются из-за границы.

— С клиентами из Беларуси мы все обсуждаем индивидуально. Мой посыл такой: «Давайте обсудим комфортный курс для оплаты». Кто-то говорит: я пока продолжу платить по рыночному курсу, меня все устраивает. С кем-то мы фиксируем оплату в белорусских рублях и договариваемся на определенный срок. Для новых клиентов в Беларуси я зафиксировала стоимость в размере 150 рублей, хотя стоимость консультации у меня была 50 евро.

Елена Игнатович работает налоговым консультантом. Говорит, что большинство клиентов в ее компанию приходят по рекомендации и обращаются за консультациями годами. Учитывая это обстоятельство, поднимать цены на услуги специалисты не спешат.

— Сейчас сложно всем, мы это понимаем, поэтому до мая решили работать по старым ценам, а дальше проанализируем ситуацию и будем думать. Понятно, что, если специалист пересчитает свою зарплату в валюте, он расстроится, ведь никому не хочется работать за еду… Но если у наших клиентов нет продаж, то у них нет денег на оплату наших услуг, — объясняет свою позицию Елена.

У Сергея Шопика — своя компания в сфере маркетинга. Цены он сохраняет прежние, отталкиваясь от докризисного курса. Планирует так работать еще 3—6 месяцев.

— У мяне наступная логіка: мы абавязаны дапамагчы нашым кліентам прайсці гэты пуць разам. І самае галоўнае — стаць для іх маленькім астраўком той самай прыславутай стабільнасці. Мне здаецца, што гэта наша адказнасць: падставіць плячо, пры гэтым спадзявацца, што хтосьці падставіць яго нам таксама. У сярэдняй і даўгасрочнай перспектыве такі падыход ня толькі дазваляе захаваць кліентскую базу, але і пашырае яе.

Строительство, ремонт

Наталья Колесникова живет в Гомеле и владеет многопрофильной компанией, которая продает окна и двери ПВХ, а также предлагает строительно-монтажные работы. Расценки на услуги, уверяет предпринимательница, сохранились прежними. Изменились только цены на материалы, которые компания закупает у поставщиков. Причем, что интересно, даже у белорусских производителей профилей ПВХ цены установлены с привязкой к евро.

— Что касается наших услуг, то мы работаем по сметам, которые регламентируются республиканскими нормами. Поэтому цены никак не изменились, и наши зарплаты тоже. Более того, я сейчас как физлицо делаю ремонт в своей квартире и ищу строителей. И они как считали свои услуги по курсу до 24 февраля, так и считают.

Когда журналисты стали обзванивать мастеров по ремонту в Минске, поняли, что далеко не все так оптимистично. Многие электрики, сантехники, плиточники, штукатуры привыкли называть цену строго в валюте.

Дмитрий предлагает заказчикам ремонт «под ключ». Для своих клиентов он установил средний курс между покупкой и продажей доллара в обменниках. По его мнению, это справедливо.

— Я знаю, что среди строителей есть такие, кто и по 4—5 рублей хотят за доллар. Но надо соображать как-то, у людей же в белорусских рублях денег не добавилось. Скидки заказчики сейчас просят, это не то слово. И мы готовы уступать однозначно, где-то какие-то работы не считаем, до 10% от стоимости в долларах можем скинуть. Зато клиентов у нас меньше не стало.

У штукатура Александра с заказами все плохо, хотя курс он тоже установил не заоблачный — курс покупки валюты у населения в банке. Говорит, из-за общей неясности в строительной сфере многие заказчики просто решили поставить ремонт на паузу.

— Непонятно, что будет с ценами за материалы, по каким ценам их считать, люди выжидают. Ведь ремонт — это же не только услуга, а все в комплексе. И долларов на руках у людей особо нет. Мы стараемся «руки людям не заламывать», ставим курс адекватный. А то я столкнулся с ремонтом машины, так там по 6 рублей продавцы доллар считают! — возмущается мастер.

Фотографы, ведущие

В развлекательной сфере многие также привыкли работать «по курсу». Дмитрий Блюдой занимается фотографией и последние 10 лет работает с привязкой к курсу Нацбанка.

— Допустим, мне нужно отснять определенное количество объектов для каталога. Бюджет озвучивается в долларах, а расчет идет по курсу НБРБ на день выставления акта выполненных работ или счет-фактуры. С заказчиками, с которыми давно работаю, могу подвинуться по финальной стоимости. Но в любом случае это все индивидуально обсуждается.

По словам Дмитрия, некоторые проекты ему сейчас пришлось отложить, потому что заказчики требуют скидок.

— Есть фотографы, которые готовы опускать ценник, лишь бы была хоть какая-то копеечка, а есть те, кто может позволить себе какое-то время подождать. Я ближе ко второй категории, снимать по низким тарифам не буду.

Ведущий Олег Панфило говорит, что свадебная индустрия буквально «замерла». При этом уверен, что организовывать праздники летом молодожены все равно будут.

— Просто люди сейчас ждут, пока стабилизируется ситуация с курсом. И, конечно, рассчитывают на скидки. На май—июнь я готов серьезно сбрасывать, вплоть до 50%. На август—сентябрь пока скидки не делаю, обычно это самые востребованные месяцы в году. Еще я подумал, что готов принимать оплату по какому-то усредненному курсу между датой, когда мы заключаем договор, и фактом самой свадьбы. Это на случай, если доллар вырастет еще больше.

Что касается предоплаты, то обычно ведущий ее не возвращает — это прописано в договоре, как и привязка к курсу Нацбанка. Но недавно Олег пошел навстречу и отдал молодоженам 50% от суммы по актуальному банковскому курсу.

Турбизнес

Крупные туроператоры каждое утро выставляют свой внутренний курс. Обычно это курс Нацбанка плюс 1—2%, поясняет Руслан Сегенюк, директор агентства «Тайм Вояж», председатель правления Республиканского союза туристических организаций.

— Привязка к валюте обусловлена тем, что 85—95% турпродукта состоит из «иностранных компонентов». Туроператор должен физически купить за белорусские рубли валюту и перечислить ее партнерам. В стандартной ситуации было достаточно + от 1% к НБРБ.

Но сейчас купить валюту на таких условиях невозможно, поэтому курс может быть выше. Поверьте: никто на курсе не зарабатывает.

Обычно туристы частично оплачивают тур заранее, но основную сумму вносят ближе к вылету — по курсу туроператора на эту дату. Учитывая неопределенность с курсом доллара, выгоднее сегодня оплачивать поездку целиком, убежден директор компании «Натурленд Тревел» Константин Матюшкин.

— В этой ситуации клиенты фиксируют курс доллара/евро на текущую дату и не зависят от скачков на валютном рынке. С другой стороны, сегодня многие боятся планировать поездки наперед, мало ли что случится. Если мы берем совсем раннее бронирование (на сентябрь—октябрь) люди предпочитают вносить минимальный аванс. Но чем ближе к вылету, тем больше людей хотят оплачивать сейчас путевки в полном объеме.

Если турист внес предоплату, а потом отменил тур в положенные сроки, ему вернут ту сумму в белорусских рублях, которую он заплатил. Предположим, что за это время курс доллара/евро вырастет — тогда часть денег клиент теряет. Эти риски нужно учитывать, планируя поездки в новых реалиях.

Иногда туроператоры предлагают «депонировать деньги», например в случае невылета. Это значит, что сумма, оплаченная за путевку, сохраняется в привязке к валюте.

— Сейчас много рейсов отменяют, и клиентам предлагают заключить досоглашение на депонирование денег. Через месяц-два турист сможет потратить эти деньги на новую путевку. Если курс вырастет, клиент будет в выигрыше: ведь он оплатил тур, когда доллар был дешевле, — объясняет Константин Матюшкин.

— Самое неправильное, что сейчас можно сделать, — это паниковать, — убежден Руслан Сегенюк. — Мы за три недели уже наблюдали не один случай, когда клиенты, поддавшись панике, просили аннулировать путевку и вернуть деньги, а через неделю приходили обратно с просьбой восстановить тур по старой цене, но новые цены были уже значительно выше. Хочу еще раз попросить наших дорогих туристов проявить выдержку и дальновидность, не топить агентов. Вспомните, сколько мы совместно пережили за последние годы, переживем эту ситуацию и сейчас. Никто из агентов не отказывается от возвратов, только это вопрос времени.

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