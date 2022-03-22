Италия хочет, чтобы Украина была в ЕС 22.03.2022, 18:14

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Рим также предоставит Киеву военную помощь.

Украина оказала "героическое" сопротивление РФ, которая вторглась на ее территорию 24 февраля, Италия предоставит постоянную поддержку украинским беженцам, спасающимся от боевых действий, а Киеву – военную помощь.

Об этом 22 марта, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к итальянскому парламенту, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, пишет Reuters.

По его словам, "высокомерие российского правительства столкнулось с достоинством украинского народа, которому удалось обуздать экспансионистские цели Москвы и возложить огромные расходы на армию вторжения".

Драги заявил перед итальянскими законодателями, что вопрос членства Украины в ЕС – длительный процесс из-за множества реформ, необходимых для полной интеграции страны, но пообещал поддержку.

Италия "находится на стороне Украины в этом процессе", обратился к Зеленскому Драги. Италия "хочет, чтобы Украина была в Европейском союзе", резюмировал глава итальянского правительства.

Зеленский в своем выступлении перед парламентом Италии призвал мировое сообщество поддержать полное эмбарго на торговлю с Россией, начиная с нефти и газа. По его словам, РФ финансировала подготовку к войне против Украины за счет сверхдоходов от экспорта российских энергоносителей.

Зеленский подчеркнул, что предпринятых мер против РФ пока недостаточно, потому что Россия не прекратила военные действия.

"Поэтому нужно больше. Нужно больше санкций. Чтобы Россия искала не военные резервы, не наемников в Ливии или Сирии, а искала мир. Один человек искал мира", – заявил президент Украины.

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