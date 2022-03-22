Херсон приближается к гуманитарной катастрофе 22.03.2022, 18:17

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Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ.

В Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, из-за блокады российскими оккупационными войсками в городе критическая нехватка продуктов питания и медикаментов. Об этом Министерство иностранных дел Украины заявило 22 марта в Facebook.

"В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди", – подчеркнули в МИД.

В министерстве сообщили, что в Херсоне также находятся около 100 иностранных студентов, в первую очередь это граждане стран Африки.

"Несмотря на усилия правительства Украины и международных гуманитарных организаций, РФ отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия. С каждым днем город подходит к гуманитарной катастрофе. Призываем международное сообщество принять решительные меры против России, в частности, ввести новые болезненные экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов, создать условия для безопасного выезда украинских и иностранных граждан. Мы также призываем правительства иностранных государств, граждан которых российская армия удерживает в качестве заложников в Херсоне, усилить политическое давление на Москву", – заявили в МИД.

Российские оккупанты блокируют Херсон с начала марта. Они, как отмечают в МИД, совершают репрессии против жителей города. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам (в городе регулярно проходят патриотические митинги), в результате чего был ранен мужчина. Как отмечает "ВВС News Україна", сразу после этого в городе отключился интернет. В Херсоне нет танков, но есть российский СОБР и Росгвардия, рассказали журналистам местные жители.

Местный журналист в беседе с вещателем высказал предположение, что РФ нужны Каховская ГЭС и трубы, по которым вода попадает в оккупированный Крым.

"Им нужны будут сотрудники, чтобы обслуживать эти коммуникации. Они опасаются массовых саботажей. Они видят, что им здесь не рады, но команды нас бомбить нет – и не думаю, что будет. И вот они ходят грустно на нас. Забирают активистов и журналистов в надежде, что не так громко люди будут говорить, что Херсон – это Украина", – сказал он.

"То, что сейчас Херсон – это Украина – это миллион процентов. Большинство здравомыслящих людей никогда не хотели жить в России и быть в России", – добавил другой собеседник "ВВС News Україна" из Херсона.

Как говорят жители города, херсонцы ждут, когда Вооруженные силы Украины придут их освобождать.

Пророссийские "активисты" не ответили на вопросы журналистов.

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