Как житель Барановичей пытался купить китайские юани 22.03.2022, 18:19

4,802

Есть ли на них спрос?

После недавних заявлений Лукашенко «о скорой востребованности в нашей стране китайских юаней» и первых торгов данной валютой на белорусской валютной бирже, корреспондент intex-press.by решил узнать, можно ли уже купить юани в Барановичах и есть ли на них спрос:

- Но первое же отделение банка, в которое я зашел по дороге, встретило меня совершенно обычным электронным табло курсов валют, на котором никаких юаней не было.

– Юани мы не продаем, у нас их никогда не бывает. Покупайте доллары пока они есть, – пояснила мне отсутствие китайской валюты на электронном табло сотрудница банка.

А в другом отделении, когда я сказал сотруднице о том, что ищу китайские юани (чтобы звучало убедительнее, пояснил, что валюта мне нужна для поездки в Китай), девушка растерялась и не сразу нашла, что ответить.

– Боюсь, что в Барановичах вы юани не найдете, вот в Минске – может быть. В Китае валюту покупайте, – в итоге сказала она.

Не нашел я юаней и в третьем отделении банка. А когда спросил, могу ли я где-то заказать эту валюту, мне ответили, что они такое не практикуют.

В четвертое отделение я заходил, практически потеряв всякую надежду. Но к моему удивлению на вопрос про юани девушка впервые отреагировала без изумления и со спокойным лицом.

– Юани у нас бывают редко. Сегодня, например, их в наличии нет. Появится ли эта валюта у нас в обороте, нам на данный момент не доводили, – рассказала работник банка.

Осознав, что юаней в Барановичах мне найти не удастся, я уже практически решил прекратить поиски, но тут по дороге мне попалось еще одно отделение банка. Чисто машинально решил зайти. Посмотрев на табло, не поверил своим глазам: китайский юань был в списке!

Электронная очередь к заветному окошку, казалось, двигалась бесконечно долго. Но вот я с волнением подхожу и спрашиваю заветную валюту.

– Юаней нет и не бывает, продаем, только если их нам люди приносят. И в Барановичах вы их вряд ли найдете, ищите в столице, – лишила меня последней надежды сотрудница банка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».