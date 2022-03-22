«Доброго вечора, ми з України»: топ-5 хитов, поддерживающих боевой дух во время войны 22.03.2022, 18:30

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Эти песни стали более популярными во время войны в Украине.

24 февраля Россия развязала полномасштабную войну на территории независимой Украины. Однако украинский народ героически дает отпор оккупантам, как на передовой, так и в информационном пространстве, пишет УНИАН.

С первых дней вторжения и до сих пор украинцы поддерживают наших военных, громко говорят о войне в Украине и снимают патриотические видео под хиты, которые уже стали неким гимном. Именно эти треки поддерживают боевой дух украинцев и добавляют сил для борьбы с захватчиками.

"Доброго вечора, ми з України"

Диджеи, которые создали хит, вдохновляющий украинцев на победу, уже стали звездами не только в родном Кременчуге, но и по всей стране. Трек "Доброго вечора, ми з України" собрал десятки миллионов просмотров в разных адаптациях на видео- и аудио платформах и возглавил несколько международных музыкальных чартов, а авторы получили награды.

"Ой у лузі червона калина"

Эта песня была гимном Украинских сечевых стрельцов, а сейчас, во время войны, звучит почти из каждого утюга. Более того, украинские артисты регулярно снимают видео, где поют именно эту песню.

"Stefania"

Песня "Stefania" украинской группы Kalush Orchestra, с которой они поедут на Евровидение 2022, сейчас приобрела несколько иной смысл. Она стала мегапопулярной в социальных сетях, украинцы снимают под нее патриотические видео. Солист группы Олег Псюк говорил о том, что "Stefania" стала песней-благодарностью не только для его матери, которой он ее и посвятил, а для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствий войны.

"Не твоя війна"

После того как началась война на Донбассе в 2014 году Святослав Вакарчук написал песню "Не твоя війна". И вот уже восемь лет она сохранена в плейлистах украинцев.

"Тримай"

Песня "Тримай" в исполнении Кристины Соловий сейчас приобрела новый, более глубокий смысл. Слова из песни "Тримай мене міцно, одною рукою. Так сильно і ніжно вбивай мене. Віддай мені муку, своїми руками. Моїми губами лікуй, лікуй, себе" попали в самое сердце украинских женщин, чьи мужья сейчас защищают нашу страну и ежедневно подвергают себя опасности.

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