В СБУ описали портрет российского оккупанта 22.03.2022, 18:41

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Школьное образование, три месяца в одних портянках и литр водки.

В Службе безопасности Украины описали среднестатистический портрет российского оккупанта. О нем рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, видео опубликовано 22 марта в Facebook ведомства.

"Он обычно имеет школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – один литр водки. Это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных документах пленных оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ", – отметил Дехтяренко.

По его словам, офицеры русской армии ведут социально-психологический портрет личного состава.

"В графе "социальное происхождение" до сих пор указывают пункты "из рабочих, из крестьян"... Наверное, в России не знают, что на улице XXI век и такие понятия несколько устаревшие... Путинские воины, кроме водки, имеют в рационе медовуху и даже антифриз! Так вот, чтобы они не умерли от выпитого антифриза, должны под роспись пройти специальный инструктаж, что это яд!" – рассказал пресс-секретарь спецслужбы.

Дехтяренко сообщил, что у русских командиров есть список "дней воинской славы".

"В числе "побед" есть украденные, бесчестные, а есть такие, которых никогда не существовало. Среди сомнительных праздников "Куликовская битва», в которой один ордынский хан Тохтамыш разбил другого хана Мамая, "Бородинская битва", в которой Наполеон разбил русских и уже через неделю занял Москву. Так что если россияне так гордятся своими поражениями, то и очередной провал в Украине тоже станет для них большим праздником", – сказал представитель спецслужбы.

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