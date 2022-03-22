По каким курсам считают страховки, продают путевки, недвижимость и авто в Беларуси? 2 22.03.2022, 19:04

7,466

Курсы валют сейчас бьют рекорды.

В редакцию intex-press.by обратился читатель Сергей с просьбой рассказать, какие курсы валют берутся за основу в Барановичах при совершении сделок в иностранной валюте.

«Здравствуйте. А как страховые компании насчитывают страховку автомобиля в евро? Курсы валют сейчас очень большие и как их считают, непонятно. А это многих касается», — написал в Сергей.

В страховых компаниях нам пояснили, что все страховки, в том числе автомобильные, «привязаны» к официальному курсу Нацбанка Беларуси.

— Цены на страховку привязаны к официальному курсу и корректируются, в зависимости от актуального курса валют НБ РБ, — пояснили в одной из страховых компаний.

О том, что при расчетах в белорусских рублях за основу берутся официальные курсы валют, нам также горожане, продающие автомобили и недвижимость, а также сотрудники туристических агентств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».