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Над Мариуполем сбили российский самолет

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  • 22.03.2022, 19:10
  • 8,744
Над Мариуполем сбили российский самолет
иллюстрационное фото

Он уничтожал мирные районы.

В 16:45 по Киеве в районе бассейна Нептун в Мариуполе сбили вражеский самолет, который последние недели уничтожал город. Об этом сообщили в городском совете.

«Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!» — подчеркнули городские власти.

22 марта полк Азов сообщил, что российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощных бомбы. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили почти 80% инфраструктуры города, из них 30% не подлежит восстановлению.

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