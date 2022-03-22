Над Мариуполем сбили российский самолет

Над Мариуполем сбили российский самолет6
- 22.03.2022, 19:10
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Он уничтожал мирные районы.
В 16:45 по Киеве в районе бассейна Нептун в Мариуполе сбили вражеский самолет, который последние недели уничтожал город. Об этом сообщили в городском совете.
«Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!» — подчеркнули городские власти.
22 марта полк Азов сообщил, что российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощных бомбы. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили почти 80% инфраструктуры города, из них 30% не подлежит восстановлению.