Количество воздушных атак с территории Беларуси по Украине упало в шесть раз 1 22.03.2022, 19:22

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Российским оккупантам нечем стрелять.

Количество авианалетов из Беларуси по Украине сократилось с пятидесяти до пяти раз за день.

Об этом пишет независимый аналитик по обороне Конрад Музыка в Twitter, передает «Новое время».

Цифры показывают, что с 1-го по 20 марта произошло снижение воздушных атак с территории Беларуси, хоть и нелинейно.

Так, например пик воздушных операций был 7-го марта — 51 операция в день, а 18-го марта — всего 8 операций. Количество ракет, выпущенных из Беларуси по Украине также сократилось. Пик ракетных ударов пришелся на 9 марта — 23 пуска, а 18-го марта — только пять.

Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса поделился мнением, что уменьшение авианалетов и ракетных пусков из Беларуси свидетельствует об общем истощении ракетного банка агрессора.

Так, по данным Пентагона, российские войска выпустили более 1080 ракет по украинской земле с начала вторжения.

По мнению Кевлюка, сказалось и потеря агрессором трети самолетов, которые были подготовлены к вторжению. Это число составляло 330 самолетов. Согласно официальным данным Украины, Россия потеряла в Украине 100 самолет и 125 вертолетов.

«Здесь стоит смотреть количество пилотов, способных к профессиональным действиям в небе. Сбито около 100 самолетов, то есть минус 100 пилотов. На оставшихся нагрузка выросла на 30%. Бремя потерь подсознательно давит. Там знатная проблема», — говорит он. Добавляет, что Исчерпание запаса ракет объясняется неспособностью их создавать.

По соображениям Кевлюка, РФ еще исчерпали запасы ракет корабельного базирования. В большей степени, агрессор располагает сейчас советскими ракетами Точка-У «земля-земля» и воздушного базирования — стратегическими крылатыми ракетами «воздух-земля» КР Х-101. Их осталось, говорит эксперт, немного, но есть достаточное количество, старых советских аналогов Х-55.

Последние обстрелы Новояворовского полигона и военных объектов Ровенской области совершены с применением стратегической авиации, указывает Кевлюк, которые выпускают ракеты из-за пределов досягаемости ПВО.

Напомним, что по данным Минобороны, российские войска использовали почти весь потенциал крылатых ракет морского базирования Калибр и оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер после массированных ударов по Украине.

Тем не менее, Командование Воздушных сил Украины отметили, что с 21 марта россияне нарастили авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.

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