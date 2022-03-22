МТБанк ввел новые ограничения на снятие валюты 22.03.2022, 19:35

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Белорусские банки начали вводить ограничения на снятие валюты со счетов в марте.

С 21 марта клиенты «МТБанка» смогут заказать в месяц выдачу не более 15 000 долларов и 10 000 евро наличными со своего текущего банковского счета, в том числе с использованием платежной карты, сообщает пресс-служба банка.

В течение календарного месяца можно заказать в отделении банка всю сумму либо целиком, либо в несколько частей, но в пределах указанного лимита.

Напомним, в марте белорусские банки начали вводить ограничения на снятие валюты со счетов. Например, «Белагропромбанк» ввел лимит в 1000 евро или долларов — такую сумму можно снять в месяц. В «Приорбанке» можно снять за один раз до 3000 долларов в эквиваленте. «Банк БелВЭБ» и вовсе оставляет за собой право отказать в выдаче наличных при определенных обстоятельствах.

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