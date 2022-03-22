Чтобы подать документы на апостиль, минчане дежурят ночью около МИДа 1 22.03.2022, 19:54

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С завтрашнего дня сумма за проставление апостиля вырастет в 10 раз.

В Минске 21 марта возобновился прием документов на апостиль после 11-дневной приостановки «из-за технических проблем». Около главного консульского управления МИД моментально выстроилась очередь, пишет zerkalo.io.

По словам минчан, чтобы подать документы на апостиль, место в очереди надо занимать с вечера. Ночью около входа в МИД дежурят люди, которые ведут список. В него уже записались около 300 человек. Белорусы также сообщают о больших очередях и около Департамента контроля качества Министерства образования.

Напомним, несколько недель люди выстраивались в очереди на прием документов на апостиль. Затем учреждения, предоставляющие эти услуги, прекратили прием документов «из-за технических проблем». Накануне главное консульское управление МИД возобновило прием документов на апостиль. Принимать документы стали и в Департаменте контроля качества Министерства образования.

На днях правительство Беларуси подняло стоимость сбора за легализацию официального документа и проставление апостиля. Ставки консульского сбора при обращении в главное консульское управление Министерства иностранных дел за легализацию официального документа составят 1 базовую величину (32 рубля). Ранее ставка сбора составляла 0,5 базовой величины (16 рублей).

За проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Беларуси — 5 базовых величин (160 рублей). Ранее — 0,5 базовой величины (16 рублей).

Белорусы сообщали, что 22 марта при подаче документов на проставление апостиля, с них по-прежнему брали по 16 рублей.

— Сказали сегодня по 0,5 [базовой величины]. Но, возможно, завтра перед выдачей придется доплатить разницу. Они сами не знают, — рассказывают белорусы.

Однако уже с 23 марта данная сумма вырастет в 10 раз.

Люди, которые находятся в очереди около здания МИДа на улице Карла Маркса рассказывают, что желающих подать документы на апостиль очень много. Пришлось всем в очереди самоорганизоваться и начать вести списки, в которых необходимо отмечаться.

— Да, очень большие очереди. Я приехала к 7 утра к зданию МИДа и там уже был сформирован список на 200+ человек. Люди все сделали сами: первые заняли очередь еще минувшим вечером. Стали сами вести списки. Пропускают только по ним. Живой очереди как таковой нет — все строго по спискам. Мы сначала все возмущались ситуацией. Но с учетом того, что в день пропускают только по 70 человек, поняли, что без списков и такой организованной очереди можно вообще не попасть в МИД, — рассказывает одна из минчанок.

Она говорит, что некоторые люди писали в МИДе жалобы по поводу больших очередей. Люди просили сделать электронную очередь или чтобы запись вели сотрудники ведомства.

— Им ответили, что электронная очередь планируется только через год. Также была просьба повесить списки на двери МИДа, чтобы все новые люди видели их и понимали процесс подачи на апостиль, но сотрудники МИДа отказали. По моим подсчетам, если списки сохранятся, то в лучшем случае в конце этой недели или в начале следующей я попаду с подачей. Если же списков не будет, то вполне вероятно, что мне придется дежурить несколько суток в живой очереди, чтобы не потерять место. В общем, звучит смешно, но ситуация страшная, — рассказывает женщина.

Еще один минчанин рассказывает, что перекличка по списку около МИДа происходит в три часа ночи и в 10.30 утра.

— Сейчас там, к вечеру, 22 марта, организовался костяк людей, которые распределили дежурства и сами как-то пытаются разруливать очередь. Люди в этой неразберихе пытаются самоорганизоваться. Сколько точно желающих подать документы на апостиль, я не считал. Но только в сформированном списке уже больше 300 фамилий, а есть еще и те, кто хочет просто по живой очереди пройти. В день в МИДе принимают около 70 человек. Здесь возникает резонный вопрос: почему учреждения, несмотря на увеличившуюся пошлину в 10 раз, принимают документы, как и раньше, только в одном окошке и только в короткий промежуток времени, — говорит один из минчан.

Еще один мужчина рассказывает, что с первого раза подать документы на проставление апостиля у него не получилось.

— Завтра пойду на перекличку, но скорее всего, моя очередь дойдет только послезавтра…

Около здания Департамента контроля качества Министерства образования на улице Козлова также выстроились очереди. Однако там люди 22 марта списки не составляли, а шли по живой очереди.

— Документы там принимают два часа с 10.00 до 12.00. В итоге те, кто пришел к 8.30, смогли зайти ближе к 12.00. Наверное, за два часа примерно 70 человек успели подать документы. Остальные, увы, внутрь не попали. В очереди было человек 250−300. При том, стояли все вместе — и на подачу и на выдачу документов. Многие подъезжали, видели толпу и уезжали, понимая, что просто не втиснутся никуда, — рассказывают люди.

Также сообщалось, что к одной из очередей днем 22 марта к ожидающим подошли сотрудники милиции и уведомили, что за участие в несогласованной акции грозит штраф или административный арест в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Апостиль — это способ легализации документа. Выданный в одном государстве, он приобретет юридическую силу в другой стране только после особых процедур, подтверждающих ее легитимность — то есть проставления апостиля. Апостиль необходим для оформления деловой документации, личных документов граждан, копий и переводов, заверенных нотариусом.

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