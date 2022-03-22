Украинская ПВО сбила российский беспилотник и два боевых самолета 22.03.2022, 19:42

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Цели были поражены на Слобожанском направлении.

Украинская противовоздушная оборона на Слобожанском направлении уничтожила три вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Восток".

Отмечается, что подразделения, находящиеся в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровской области, уничтожило три воздушные цели на Слобожанском направлении.

В частности ПВО сбила вражеского беспилотника и два боевых самолета РФ.

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