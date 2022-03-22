ВСУ восьмой раз ударили по врагу под Чернобаевкой 22.03.2022, 19:47

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Одна ракета оккупантов упала на своих.

Аэродром под Чернобаевкой — стратегический пункт для российской оккупационной армии. Здесь враги сосредотачивают много техники и ресурсов, из-за чего постоянно становятся целью ВСУ. Сегодня украинские военные восьмой раз ударили по армии РФ под Чернобаевкой. Этот населенный пункт уже можно назвать одним из символов сопротивления агрессору.

Сначала о новом обстреле противника под Чернобаевкой коротко упомянуло воздушное командование "Восток" на своей официальной странице на Facebook. А затем советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович подробнее описал свежий бой. По его словам, ночью российские солдаты в районе аэродрома начали стрелять "Смерчами" по Николаеву.

"В ответ мы им малость насыпали. В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча", и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки. Но это ещё не все. Днем они произвели пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар", — сообщил Арестович.

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