На Александра Невзорова завели уголовное дело 28 22.03.2022, 20:04

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Александр Невзоров

Следствие устанавливает местонахождение российского публициста.

На российского журналиста Александра Невзорова завели уголовное дело о "военных фейках", сообщает Следственный комитет России.

В действиях Невзорова "усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), говорится в пресс-релизе СКР.

Ранее было известно о семи уголовных делах по этой новой статье УК РФ, вступившей в силу 4 марта после начала российского вторжения в Украину.

По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в "Инстаграме" и в YouTube "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле" российской армией роддома в Мариуполе.

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений", - сказано в пресс-релизе.

Из него также следует, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова "с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий".

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