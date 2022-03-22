Какие крепкие дома продаются в деревне в часе езды от Минска 2 22.03.2022, 20:13

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Их цена стартует от 4 тысяч долларов.

Свой дом, сад, баня, лес или речка в конце большого огорода — над такой альтернативой тесной даче в садовом товариществе задумывались многие минчане. Сегодня realt.by подготовил отчет о результатах поисков подходящих вариантов в деревнях в часе езды от Минска в ценовом диапазоне от 4 до 20 тысяч долларов.

Верхмень, московское направление, 37 км от МКАД

Это предложение из разряда «два по цене одного» - продается бревенчатый жилой дом с двумя соседними участками общей площадью 40 соток. Он в хорошем состоянии, печь новая, проведена электропроводка, вода введена в дом (своя скважина). В 0,5 метра от границы участка проложен газ.

На этой территории есть еще одна хата, с мебелью и ремонтом, но только без печки.

Ухоженный сад с плодовыми деревьями (яблони, сливы, вишня, смородина, клубника). Разработан участок под овощные культуры и картофель.

Рядом с деревней два водоема, от станции метро «Восток» ходят маршрутки. Удобно добираться от ж/д станции «Заречье» (Смолевичи). За все это просят 19 700 долларов. При этом в объявлении говорится, что можно рассматривать раздельную продажу участков.

Мышицы, мядельское направление 45 км от МКАД

В этот крепкий деревянный дом можно заселяться сразу после покупки — в нем установлены окна ПВХ, две печки исправны, крыша не течет. Участок угловой, соседей минимум. На территории в 21 сотку есть еще гараж, баня и пруд, плодоносящий сад.

Вся мебель остается. Рядом грибной лес и озеро Калачи. За все просят 15 тысяч долларов.

Цынцевичи, молодечненское направление, 76 км от МКАД

Здесь продается жилой бревенчатый дом 1946 года постройки. Несмотря на возраст, эта хата еще послужит новым владельцам. Печь рабочая, электричество есть. Вода из глубокого колодца на 9 колец. Размер участка - 17 соток. На нем построено шесть сараев, навес, уличный туалет.

Рядом с древней хороший лес. Цена вопроса - 3 900 долларов.

Карповичи, мядельское направление, 38 км от МКАД

Этот домик в деревне относительно свежий — 1993 года постройки. Он в хорошем состоянии, общая площадь — 115 м2. Внутри отделан имитацией бруса, имеет 4 жилые комнаты.

К дому прилагаются 25 соток земли с ухоженным садом и огородами. Есть баня, сарай. Рядом находятся продуктовые магазины, почта, два озера и лес. За это все — 18 900 долларов.

Засулье, брестское направление, 50 км от МКАД

Это хороший вариант для тех, кто рассматривает возможность переезда в деревню на более длительный срок, чем только в летний период. Дом еще крепкий, к нему подведены газ, электричество и центральный водопровод.

В деревне развитая инфраструктура с поликлиникой, больницей, магазином, садом и школой. Маршрутки из Минска ходят каждые 30 минут. Цена — 14 400 долларов.

Зборск, бобруйское направление, 81 км от МКАД

Если ищете участок с домом на берегу, то этот лучше всего подходит под критерии поиска. Участок расположен в природоохранной зоне Свислочи — река протекает прямо за огородом. Дом с виду крепкий. Возле участка асфальтированная дорога.

За все просят 12 тысяч долларов.

Еськовичи, слуцкое направление, 20 км от МКАД

Здесь продается крепкий сруб с русской печью. В доме новая, сделанная по проекту, электрическая проводка (на улице вывод под 380 Вт), свежий ремонт, двойные стеклопакеты, работающая печка. Есть техусловия на подключение к центральному водопроводу, труба на участке. Есть погреб, сараи. Участок в 15 соток ровный, правильной формы и с садом.

Дом находится в перспективной, но не проездной деревне, где строятся новые коттеджи. Экологически-чистое место — рядом нет трасс и вредных производств. В 700 метрах в деревне Дубинка есть озеро, в пешей доступности лес, в 2, 5 км — речка Птичь.

Транспортное сообщение с Минском — автобус три раза в день. Два раза в неделю приезжает автолавка. В деревне асфальт. Стоимость — 16 900 долларов.

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