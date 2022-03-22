Под Харьковом украинские артиллеристы уничтожили российскую установку «Акация» 1 22.03.2022, 20:18

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Во вторник, 22 марта, украинские артиллеристы под Харьковом уничтожили батарею самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация».

Видео уничтожения вражеской установки опубликовало «Радио Свобода».

По данным военных, армия РФ готовилась нанести удар по мирному городу.

В этот же день, также под Харьковом, артиллеристы попали в еще одну российскую самоходную артиллерийскую установку — гаубицу 2С3 — и уничтожили два КамАЗа с боекомплектами.

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