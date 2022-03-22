закрыть
22 марта 2022, вторник, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Харьковом украинские артиллеристы уничтожили российскую установку «Акация»

1
  • 22.03.2022, 20:18
  • 7,098
Под Харьковом украинские артиллеристы уничтожили российскую установку «Акация»
иллюстрационное фото

Видеофакт.

Во вторник, 22 марта, украинские артиллеристы под Харьковом уничтожили батарею самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация».

Видео уничтожения вражеской установки опубликовало «Радио Свобода».

По данным военных, армия РФ готовилась нанести удар по мирному городу.

В этот же день, также под Харьковом, артиллеристы попали в еще одну российскую самоходную артиллерийскую установку — гаубицу 2С3 — и уничтожили два КамАЗа с боекомплектами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта
Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта Наталья Радина
Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип