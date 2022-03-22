«Приорбанк» вводит комиссию за хранение валюты на счетах юрлиц 10 22.03.2022, 20:25

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Нововведение начнет действовать с 1 апреля.

«Приорбанк» вводит комиссию за хранению валюты на счетах юридических лиц. Она составит 0,17% от суммы на счету в месяц. Нововведение начнет действовать с 1 апреля, сообщает Office Life.

В банке подтвердили эту информацию. «Да, такое решение принято. Клиенты получат от банка необходимые разъяснения относительно изменений», – заявили Office Life в «Приорбанке».

Ранее банк изменил порядок выдачи наличной валюты со счетов. При снятии более 1000 белорусских рублей или иностранной валюты эквиваленте более 10 долларов клиент должен сделать заказ. Получить деньги со счета можно а 14-й день после оформления заказа.

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