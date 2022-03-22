Полковник спецназа ГРУ Бородач: Через несколько месяцев Путин сдохнет

Полковник спецназа ГРУ Бородач: Через несколько месяцев Путин сдохнет4
- 22.03.2022, 20:44
- 10,106
Комбриг спецназа Владимир Бородач обратился к белорусским военным.
На YouTube-канале появилось сильное обращение ветерана Афганской войны, полковника спецназа ГРУ Владимира Бородача.
– Белорусы! Товарищи Офицеры, солдаты! Вы – армия народа. Белорусский Народ против войны. Если вы с оружием в руках вступите в Украину, мы, белорусы, сотрем вас с этой земли. Первый шаг на территорию Украины превращает вас в полицаев, предателей, террористов, которым не будет пощады!
Гениальность в простоте. Вопрос прекращения войны в Украине решается в течение короткого времени. Во избежание большой крови, и огромных экономических потерь я предложил в предыдущем видео решение данной проблемы.
Однако война будет продолжаться до тех пор, пока политики не решат свои вопросы. Они начинают войну, они её и заканчивают. Самым дешевым расходным материалом в их руках являются люди, солдаты.
Белорусы, братская, но слетевшая с катушек Россия ведёт преступную войну против братьев украинцев. Славяне оказались самыми тупыми обезьянами. Вскоре старшего брата вылечат. Голодом, холодом, нищетой...
Украина защищает свою страну, своё достоинство, своих жён матерей и детей. На их стороне весь мир. Всемирный разум не ошибается.
Настоящие белорусские мужчины в данной ситуации должны взять сторону более слабого брата.
Пока что белорусские военные придерживаются нейтралитета. В данной ситуации это многого стоит. Однако Путин, обворовавший русский народ, в том числе и армию, посылает неподготовленных, голодных солдат и офицеров мародерствовать и подыхать в Украину.
Как оказалось, он посылает наших детей не на войну, а на свадьбу в Малиновку, куда их не приглашали.
В России достаточно людского мяса, однако Путин заставляет Лукашенко и нас белорусов замазаться в его преступлениях. Через несколько месяцев Путин сдохнет.
Но все белорусы, которые зайдут с оружием в руках на территорию Украины, их семьи останутся врагами на века. Кроме того, они опозорят нашу нацию, нашу историю и будут прокляты белорусским народом.
У меня один вопрос к тем, кто зайдет в Украину убивать наших братьев.
На какой планете Путин приготовил для вас убежище??? Ваши адреса и данные всем известны. В плен вас, предателей, никто брать не будет. За что вы будете убивать, разрушать и умирать?!