Полковник спецназа ГРУ Бородач: Через несколько месяцев Путин сдохнет 4 22.03.2022, 20:44

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Владимир Бородач

ФОТj: DELFI

Комбриг спецназа Владимир Бородач обратился к белорусским военным.

На YouTube-канале появилось сильное обращение ветерана Афганской войны, полковника спецназа ГРУ Владимира Бородача.

– Белорусы! Товарищи Офицеры, солдаты! Вы – армия народа. Белорусский Народ против войны. Если вы с оружием в руках вступите в Украину, мы, белорусы, сотрем вас с этой земли. Первый шаг на территорию Украины превращает вас в полицаев, предателей, террористов, которым не будет пощады!

Гениальность в простоте. Вопрос прекращения войны в Украине решается в течение короткого времени. Во избежание большой крови, и огромных экономических потерь я предложил в предыдущем видео решение данной проблемы.

Однако война будет продолжаться до тех пор, пока политики не решат свои вопросы. Они начинают войну, они её и заканчивают. Самым дешевым расходным материалом в их руках являются люди, солдаты.

Белорусы, братская, но слетевшая с катушек Россия ведёт преступную войну против братьев украинцев. Славяне оказались самыми тупыми обезьянами. Вскоре старшего брата вылечат. Голодом, холодом, нищетой...

Украина защищает свою страну, своё достоинство, своих жён матерей и детей. На их стороне весь мир. Всемирный разум не ошибается.

Настоящие белорусские мужчины в данной ситуации должны взять сторону более слабого брата.

Пока что белорусские военные придерживаются нейтралитета. В данной ситуации это многого стоит. Однако Путин, обворовавший русский народ, в том числе и армию, посылает неподготовленных, голодных солдат и офицеров мародерствовать и подыхать в Украину.

Как оказалось, он посылает наших детей не на войну, а на свадьбу в Малиновку, куда их не приглашали.

В России достаточно людского мяса, однако Путин заставляет Лукашенко и нас белорусов замазаться в его преступлениях. Через несколько месяцев Путин сдохнет.

Но все белорусы, которые зайдут с оружием в руках на территорию Украины, их семьи останутся врагами на века. Кроме того, они опозорят нашу нацию, нашу историю и будут прокляты белорусским народом.

У меня один вопрос к тем, кто зайдет в Украину убивать наших братьев.

На какой планете Путин приготовил для вас убежище??? Ваши адреса и данные всем известны. В плен вас, предателей, никто брать не будет. За что вы будете убивать, разрушать и умирать?!

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