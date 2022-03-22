Хакеры Anonymous взломали принтеры россиян и печатают антипутинские призывы 1 22.03.2022, 20:54

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Фотофакт.

Объединение хакеров Anonymous объявило войну путинскому режиму. В рамках кампании сломаны десятки сайтов агрессора и получены терабайты полезных данных. Теперь очередь дошла до принтеров и веб-камер.

Подробностями последней атаки Anonymous поделились в своем твиттере. Так, стало известно, что за два часа хакеры напечатали более 100 000 копий своего обращения к россиянам, передает TVN.

We are #Anonymous



We have been printing anti-propoganda and tor installation instructions to printers all over #Russia for 2 hours, and printed 100,000+ copies so far. 15 people working on this op as we speak.#OpRussia #OpUkraine #ASS #ASSHAT #OpRedScare #AnonOps pic.twitter.com/szNnalaG0R — Anonymous 🍀 (@DepaixPorteur) March 20, 2022

– Мы печатали инструкции по борьбе с пропагандой и установке tor на принтерах по всей России в течение 2 часов и напечатали более 100 000 копий. Пока мы рассказываем, над операцией работают 15 человек, – говорится в твите.

К сообщению добавлены два скриншота. Один демонстрирует процесс настройки печати, второй – текст сообщения, который содержит некоторые огрехи машинного перевода, однако общий смысл понятен.

– Граждане России! Действуйте сейчас, чтобы остановить [в этом случае больше подходит "помешать"] Путину-террористу убить более тысяч [имеются в виду тысячи людей, которые, по предварительным подсчетам, погибли в результате российской агрессии] в Украине! – так начинается послание Anonymous к россиянам.

Журналисты International Business Times поговорили с представителем хакерского объединения и они еще раз подтвердили факт взлома, а также пояснили, что операция включала сообщения россиянам, что их президент, Кремль и российские СМИ солгали им.

В обращении также содержится инструкция по установке tor – программное обеспечение для анонимизации интернет-трафика и беспрепятственного доступа к "реальным медиа в обход российской цензуры".

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