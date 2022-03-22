Российские оккупанты используют оружие времен Первой мировой 13 22.03.2022, 21:33

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Фотофакт.

За 26 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Согласно последним данным, армия РФ лишилась 509 танков, 1556 боевых бронированных машин, 99 самолетов и так далее. Судя по всему, оккупанты уже начали ощущать нехватку боевых единиц и современного вооружения. А иначе они бы не стали использовать пулемет времен Первой мировой войны, пишет УНИАН.

Сегодня, 22 марта, во временно оккупированных Олешках Херсонской области сделали интересное фото. На снимке изображен солдат РФ, рядом с которым стоит мотоколяска. В ней находится древний пулемет Максима, изобретенный еще в XIX веке. Это оружие использовали в колониальных войнах, Англо-бурской войне и Первой мировой. То есть пулемет активно применяли более ста лет назад.

Россияне часто кичатся, что у них "вторая армия в мире". Но если судить по техническому обеспечению и подготовке, до Вооруженных сил Украины оккупантам еще далеко.

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