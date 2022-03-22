«У кого дети маленькие, тем тяжело, попробуй сейчас обувь купить» 22.03.2022, 21:44

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Бобруйчане – о росте цен и закупке товаров.

Март начался с роста курса доллара, неизбежного вследствие этого роста цен и повышенного спроса на некоторые товары. «Вечерний Бобруйск» спросил у бобруйчан: а вы закупались «про запас», заметили повышение цен?

Дмитрий, молодой отец:

– Говорят, соль из магазинов пропала, чаще стали покупать крупы: рис, гречку. Люди сами ажиотаж создают, все скупают, а в магазинах, как бы, всего хватает. Думаю, что это связано с обстановкой в Украине, а курс и раньше повышался, но тогда не закупались в таких объемах. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, боятся, что что-то случится. И вдруг в магазинах этого не будет.

А сам я покупаю все, как и раньше. По мере возможности, когда что-то надо. У молодежи до 40 лет такого нет. Они сегодняшним днем живут, не думают о будущем. Только мои дед с бабушкой закупили целый погреб, они старые люди, и всю жизнь так закупались.

Клавдия Михайловна, пенсионерка:

– Муку разобрали в магазинах, мыла хозяйственного нет, я вместо него купила детское. А так, больше обычного я не покупала: пакет муки ржаной для выпечки хлеба, килограмм макарон, крупу манную и хлопья. Мы с мужем вдвоем живем, нам хватает. Мы всегда так покупали, то, что нужно до пенсии, лишнего – ничего. Я и в 90-е никаких запасов не делала. Потому что у меня особо не было денег: зарплата небольшая, дети маленькие. И хватало, и все потихоньку стабилизировалось.

Небольшой рост цен заметили, но в каждом магазине по-разному. Например, хотели купить капусту, в одном магазине – по 3 рубля 74 копейки, а на рыночке от совхоза «Орловского» – по 1 рубль 60. Меня эта цена устраивает.

Раиса Владимировна, швея:

– В одном магазине ажиотаж есть, в другом – нет. Везде по-разному, сейчас, вроде, успокоились. Связан с ситуацией в Украине, люди боятся войны, закупаются. Я сама не стала. В 90-е, помню, закупалась, и знаете, все выбросила.

Цены растут на глазах. Зарплаты – нет, а цены – да. Для меня наиболее существенно выросли на продукты, одежду. У кого дети маленькие, тем тяжело, попробуй сейчас обувь купить... Очень дорого.

Стас Григорович, монтажник связи:

– Особого ажиотажа не заметил. В магазин особенно времени выбраться нет. За продуктами первой необходимости ходим в небольшой магазинчик рядом с домом, там столпотворений не наблюдаем. Слухов ходит много, но чтобы бабки за гречку дрались, не видел.

Цены по мясу и молоку я не скажу, у нас небольшое фермерское хозяйство недалеко от Бобруйска. Покупаем сахар и крупу – это продукты первой необходимости, на них цены не меняются. По фруктам и овощам не знаю, так как жене нельзя, и мы стараемся ее не дразнить.

Людмила Бокая, молодая мама:

– Мне кажется, что ажиотаж есть на бытовую химию не белорусского производства. Думаю, что это связано с санкциями, люди думают, что этого товара может и не быть. Еще, возможно, из-за курса доллара.

На продукты ажиотажа не видела. Цены выросли, например, на памперсы – в два раза: стоила пачка 41 рубль (по акции можно было даже за 30 рублей купить), а сейчас – 69, самая минимальная цена – 51 рубль. Где цена поднимается на рубль-полтора – уже и не обращаешь внимания.

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