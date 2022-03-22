Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 22 марта 22.03.2022, 21:50

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Оккупанты совершили 29 самолетовылетов из Беларуси.

Оккупанты совершили более 80 самолетовылетов, в том числе 29 - с аэродромов Барановичи и Бобруйск, расположенных на территории Республики Беларусь.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 19.00 по Минску 22 марта.

Отмечается, что не достигая успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары с использованием средств воздушного нападения по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

"Противник совершил более 80 самолетовылетов, в том числе 29 с аэродромов Барановичи и Бобруйск, расположенных на территории Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

К нанесению ударов по объектам привлекались самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. С целью ведения воздушной разведки объектов на территории Украины враг задействовал пять самолетов-разведчиков.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли военно-морского флота Российской Федерации выполняют задачи в определенных районах Черного моря. В северо-восточной части Азовского моря для поддержки действий наземной группировки оккупационных войск продолжают находиться до 5 кораблей различных типов", - отметили в Генштабе.

Ранее сегодня неназванные представители НАТО в комментарии CNN заявили, что в Альянсе считают, что Беларусь может вскоре присоединиться к полномасштабной войне России против Украины. По данным источников, Беларусь уже предпринимает шаги для участия в полномасштабном вторжении.

В Генштабе ВСУ сообщают, что угроза наступления из республики Беларусь на Волынском направление является высоким.

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