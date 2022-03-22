Ярмоленко - о россиянах, которые собираются убить Бандеру: Это каким надо быть тупым 22.03.2022, 21:53

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Андрей Ярмоленко

Знаменитый украинский футболист также рассказал о своем родственнике в Москве.

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко шокирован тем, какие русские тупые. Также он рассказал о тех, кто попытался идти вопреки позиции Кремля.

Цитирует Андрея передача Денисов Time.

"Евгений Савин, блогер "Красава". Мне было приятно, что человек поддержал Украину. Он адекватно смотрит на вещи. Понимает, что это не "военная операция".

От кого нас освобождать? Это бред. Не понимаю, как люди могут в это верить. Если люди идут убивать Бандеру - это каким тупым нужно быть. У тебя телефон под рукой, ты можешь посмотреть, кто это, когда он жил, когда умер. Это каким нужно быть тупым и необразованным человеком?

Трудно не отметить Юрия Дудя, смотрю с ним все интервью. Он так же выразил свою позицию, что он думает. Он показывает российской аудитории, что на самом деле происходит. Люди - молодцы. У моей семьи есть родственник, не буду говорить кто это, но он живет в Москве. Когда все началось, он сразу пошел на митинг, но не прошло и 10 минут как его сразу же повязали и посадили на 15 суток. Он вышел уже, но ему сказали, что если еще раз такое повторится, то получит 15 лет. Людей запугивают", - сказал Ярмоленко.

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