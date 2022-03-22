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Группа российских диверсантов подорвалась под Кривым Рогом

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  • 22.03.2022, 22:01
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Группа российских диверсантов подорвалась под Кривым Рогом

Фотофакт.

Под Кривым Рогом на мине подорвались вражеские диверсанты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Минные заграждения вокруг Кривого Рога показали свою эффективность. На одном из полей на минах взорвалась машина с российскими диверсантами, сообщило командование территориальной обороны Кривого Рога.

Для защиты от врага вокруг Кривого Рога установлены минные поля. Жителей просят передвигаться только по основным дорогам между селами и городами. Ездить по полевым дорогам, полям, посадкам, балкам и т.п. запрещено.

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