Бойцы бригады «Холодный Яр» показали, как Javelin уничтожает технику РФ
- 22.03.2022, 22:25
- 7,012
Видеофакт.
Украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Помогает им в этом переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Свою технику рашисты спрятали в одном из украинских сел. Уничтожили ее бойцы бригады "Холодный Яр", передают в Сухопутных войсках ВСУ, пишет unian.net.
Благодаря Javelin воинам удалось нанести точечный удар. Соседние здания не пострадали.
"Вот так точно и метко работает Javelin по вражеской технике", – рассказали "холоднояровцы".