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Бойцы бригады «Холодный Яр» показали, как Javelin уничтожает технику РФ

  • 22.03.2022, 22:25
  • 7,012
Бойцы бригады «Холодный Яр» показали, как Javelin уничтожает технику РФ

Видеофакт.

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Помогает им в этом переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Свою технику рашисты спрятали в одном из украинских сел. Уничтожили ее бойцы бригады "Холодный Яр", передают в Сухопутных войсках ВСУ, пишет unian.net.

Благодаря Javelin воинам удалось нанести точечный удар. Соседние здания не пострадали.

"Вот так точно и метко работает Javelin по вражеской технике", – рассказали "холоднояровцы".

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