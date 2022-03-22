Пентагон: ВСУ способны вернуть захваченные российскими оккупантами территории

Пентагон: ВСУ способны вернуть захваченные российскими оккупантами территории2
- 22.03.2022, 22:40
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Украинские силы обороны ловки и быстры.
Вооруженные силы Украины предпринимают попытки вернуть территорию, которую за последние несколько дней захватили российские оккупанты, ВСУ "способны и хотят" сделать это.
Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США, сообщил CNN 22 марта.
Как пример, он назвал бои за возвращение Херсона, а также оттеснения российских войск с северо-востока Николаева и их передислокация к югу от города.
При этом представитель Пентагона не смог сказать, являются ли эти действия украинцев частью "большого оперативного плана" или нет.
По словам чиновника, украинские силы обороны были "ловкими" и "быстрыми".