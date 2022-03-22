Поезд Могилев — Минск врезался в прицеп 4 22.03.2022, 22:48

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В первом вагоне выбило стекла.

Поезд бизнес-класса сообщением «Могилев-Минск» 22 марта врезался в тракторный прицеп на железнодорожном переезде. Обошлось без пострадавших.

Об аварии на железной дороге zerkalo.io сообщил читатель.

«На маршруте Могилев-Минск поезд бизнес-класса Stadler с чем-то столкнулся на маршруте. Моя девушка находилась в последнем вагоне. Был сильный удар. В первом вагоне выбило стекла. Ждали отключения электричества, чтобы выпустить людей и автобусами их везти дальше», — рассказал читатель.

Позже пассажиры поезда рассказали, что от места происшествия их начали вывозить автобусами.

Пресс-служба БЖД сообщила, что в 17.59 поезд региональных линий бизнес-класса Могилев — Минск на перегоне Руденск — Михановичи, протаранил тракторный прицеп на регулируемом железнодорожном переезде. Дежурного работника там не было.

В результате столкновения повреждены опоры электроснабжения. Пострадавших нет.

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