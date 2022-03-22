Страны Евросоюза планируют совместно закупать газ 3 22.03.2022, 23:05

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Брюссель стремится как можно скорее устранить зависимость от газового импорта из России.

Государства Европейского Союза и Еврокомиссия намерены в будущем совместно закупать природный газ, в том числе сжиженный (СПГ), и водород для заполнения газовых хранилищ ЕС. Ожидается, что решение об этом лидеры стран Евросоюза примут на саммите в конце текущей недели, передает агентство dpa во вторник, 22 марта. "В преддверии следующей зимы государства-члены и Еврокомиссия немедленно начнут работу над совместными закупками газа, СПГ и водорода", - говорится в проекте декларации саммита, который имеется в распоряжении агентства.

Уже в прошлом году Еврокомиссия в связи с подорожанием энергоносителей предлагала государствам ЕС добровольно закупать газ совместно - в частности, чтобы улучшить свои позиции на переговорах. Вторжение России в Украину привело к еще большему скачку цен на газ, передает DW.

На Россию приходится около 40 процентов газовых закупок Евросоюза, поэтому сейчас Брюссель хочет как можно скорее стать независимым от импорта газа из России. В поиске новых партнеров министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) посетил Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где обсуждал сотрудничество в области энергетики.

Ожидается, что 23 марта Еврокомиссия предложит конкретные требования по заполнению газовых хранилищ в ЕС: ежегодно к ноябрю они должны будут заполняться на 90 процентов. В настоящее время европейские хранилища газа заполнены в среднем лишь на 26 процентов.

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