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Зеленский виртуально примет участие в саммите НАТО

  • 22.03.2022, 23:31
  • 1,056
Зеленский виртуально примет участие в саммите НАТО
Владимир Зеленский

Встреча лидеров состоится 24 марта в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран НАТО. Встреча лидеров состоится 24 марта в Брюсселе, но глава государства будет присутствовать по видеосвязи.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

"Украина там будет принимать активное участие. Какое именно мы пока определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум - полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", - рассказал Никифоров.

Зеленский, как рассказал его пресс-секретарь, на саммите планирует поднять вопрос прекращения военных преступлений России против народа Украины и гражданской инфраструктуры.

"Это можно сделать несколькими путями - закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию... О новых форматах безопасности говорить не будут", - добавил он.

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