Как украинские морпехи, ВСУ и ТрО воюют с оккупантами на Черниговщине 22.03.2022, 23:57

Видеофакт.

Российская оккупационная армия за 26 дней после полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 3,5 тысячи единиц техники. И каждый день эта пугающая для врага статистика растет. Украинские воины продолжают обороняться и уничтожать противников на всех направлениях — как в прямых столкновениях, так и во время партизанских вылазок. Недавно один из внезапных ударов по оккупантам совершили ВСУ, морпехи и территориальная оборона на Черниговщине.

Действия украинских бойцов показаны на видео, которое опубликовал Генштаб на своей официальной странице на Facebook. В описании ролика сказано: "Черниговщина — край партизанской славы. Ветераны морской пехоты с Территориальной обороной ВС Украины вместе с одним из подразделений ВСУ жгут российских оккупантов".

На видео демонстрируется, как украинские воины дождались в засаде вражескую колонну. А затем метким ударом из противотанкового оружия украинские бойцы подбили боевую машину оккупантов.

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