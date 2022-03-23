МИД Украины: Беларусь записала в шпионы сотрудников посольства, которые официально представляли украинские силовые структуры 23.03.2022, 0:25

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Режим Лукашенко хочет оправдать поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко прокомментировал в Фейсбуке сегодняшнее «разоблачение» белорусским КГБ «шпионской сети» в украинском посольстве.

Николенко обратил внимание на то, что до войны «эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать «под прикрытием». Ведь они официально представляли Министерство обороны, СБУ и Государственную пограничную службу.

Относительно же самого дела он констатировал: «Очередные недружественные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше осложняют двусторонние отношения наших государств».

В тоже время украинская сторона рассчитывает, «что конечной целью этой провокации не является усиление антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины».

Украина оставляет за собой право на ответ на такие недружественные действия Беларуси.

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