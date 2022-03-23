Пуск гигафабрики Tesla под Берлином: для автопрома Германии началась новая эра 23.03.2022, 0:33

2,380

Илон Маск бросает вызов немецким автостроителям.

Илон Маск добился своего. Когда в ноябре 2019 года глава Tesla объявил на гламурном мероприятии в Берлине (он был одним из лауреатов премии "Золотой руль"), что решил построить первый в Европе завод своей корпорации вблизи столицы Германии и что на сооружение этой гигафабрики мощностью 500 тысяч электромобилей в год потребуется не более двух лет, в реалистичность такого плана поверили лишь единицы, пишет DW.

Многочисленные скептики сочли заявление любимца биржевиков всего лишь банальным пиаром, а поклонники харизматичного американского предпринимателя с грустью указали на неповоротливую немецкую бюрократию с ее бесконечными разрешительными процедурами. И, конечно же, вспомнили про новый берлинский аэропорт BER, на сооружение которого ушли 14 лет.

Tesla построила гигафабрику в рекордные для Германии сроки

И вот 22 марта 2022 года в каких-то трех десятках километров от этого символа германского долгостроя Илон Маск передал первым 30 покупателям только что сошедшие с конвейера электрический кроссоверы Tesla Model Y стоимостью от 60 до 67 тысяч евро. Для участия в этом торжественном мероприятии в новый немецкий автоград Грюнхайде приехали канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck), премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke).

Официальный ввод в строй гигафабрики Tesla стал для Германии знаковым событием по нескольким причинам. Напористому американскому предпринимателю, готовому идти на риск и даже напролом (строительство началось на основании предварительных разрешений и закончилось до формального получения всего комплекта нужных документов) удалось доказать, что при активной поддержке властей сооружение огромного завода за два с небольшим года возможно сегодня не только в Америке или в Китае, но и в ФРГ. "Германия может быть быстрой", - с гордостью заявил в своем выступлении в Грюнхайде Олаф Шольц.

Tesla Model Y уже выпускают в Калифорнии и в Шанхае

Конечно, после торжественной церемонии пуска конвейера предприятию еще понадобиться несколько месяцев, чтобы выйти на проектную мощность, но теперь вряд ли кто сомневается, что глава и менеджеры Tesla справятся и с этой задачей. Тем более, что на гигафабриках в Калифорнии и Шанхае уже накоплен опыт по выпуску Model Y. Это ускорит налаживание технологических процессов, хотя уровень автоматизации производства на немецком предприятии выше, чем на китайском.

Правда, производственные планы могут несколько пострадать из-за перебоев в поставках сырья или отдельных деталей, вызванных как нарушениями глобальных логистических цепочек, так и войной России против Украины и международными санкциями против РФ.

Но эксперты указывают на специфику закупочной политики Tesla: компания заблаговременно заключила контракты с производителями сырья, к примеру, в Австралии и США, к тому же она меньше, чем другие представители отрасли, полагается на поставщиков и предпочитает по возможности сама производить необходимые компоненты. Так, теперь Tesla рядом с вошедшим в строй заводом сооружает в Грюнхайде собственную фабрику по производству аккумуляторных батарей.

Илон Маск бросил вызов немецким автостроителям из премиум-сегмента

Однако знаковое значение нового предприятия состоит далеко не только в рекордных темпах его сооружения. Решение Илона Маска разместить первую европейскую гигафабрику именно в Германии здесь восприняли как признак большого доверия к опыту и ноу-хау немецкой автомобильной промышленности. Завод в Грюнхайде, несомненно, еще больше укрепит потенциал и международные позиции этой ключевой отрасли экономики ФРГ.

Одновременно приход Tesla в Германию со столь крупным производством означает прямой вызов традиционным немецким автостроителям, особенно тем, что ориентированы на премиум-сегмент. Им придется бросить много сил и средств на противостояние столь грозному и динамичному конкуренту.

Весьма показательно, что за две недели до торжеств в Грюнхайде крупнейший автоконцерн Европы Volkswagen окончательно утвердил инвестиционный проект в размере 2 млрд евро по сооружению в Вольфсбурге рядом со своим головным заводом предприятия по выпуску принципиально нового массового электромобиля Trinity с элементами автоматизированного вождения. Правда, на это строительство руководство VW отвело целых четыре года.

А за неделю до открытия гигафабрики руководство BMW сообщило, что все более оптимистично оценивает перспективы автомобилей, работающих исключительно на электрической тяге, и теперь исходит из того, что электромобили составят как минимум половину продаж концерна не в 2030 году, как до сих пор считалось, а раньше.

Восточная Германия становится центром производства электромобилей

Таким образом, появление в Германии гигафабрики Tesla дало не просто мощный импульс развитию всего немецкого автопрома - оно резко ускорило и без того идущую быстрыми темпами переориентацию отрасли от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на электромоторы. По сути дела, 22 марта 2022 года на авторынке Германии окончательно началась новая эра - эра массового перехода на электромобили. И не только на рынке Германии: выпуская по полмиллиона машин в год, новый завод будет снабжать ими всю Европу.

Причем в ФРГ основными центрами по производству и экспорту электромобилей стали сейчас предприятия на востоке страны: в Грюнхайде (Tesla), в Цвиккау и Дрездене (Volkswagen), в Лейпциге (BMW и Porsche) и Берлине (Mercedes-Benz). Так что знаковое значение открывшейся теперь гигафабрики, где пока работают около 3 тысяч человек, а в перспективе будут трудиться порядка 12 тысяч, состоит еще и в том, что она превращается сейчас едва ли не в самый яркий символ экономического подъема на территории бывшей ГДР, долго страдавшей от деиндустриализации после краха социализма.

Хотя, конечно, есть и другие символы промышленного возрождения Восточной Германии. Например: мощные ветропарки. Во многом благодаря им Илон Маск при выборе места для своей европейской производственной площадки сделал ставку на федеральную землю Бранденбург: он хотел, чтобы гигафабрика работала на возобновляемой энергии.

Несмотря на этот ярко выраженный экологический посыл, против сооружения завода Tesla на площади в 300 гектаров протестовали как в последние два года, так и в день его открытия различные организации защитников природы. Они опасаются, что потребление предприятием больших объемов воды приведет к загрязнению близлежащих водоемов и грунтовых вод. Так что предприятие в Грюнхайде будет теперь под пристальным наблюдением не только конкурентов, но и общественности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».