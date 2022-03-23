закрыть
23 марта 2022, среда, 1:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Харьковской области ВСУ отбили атаку россиян

  • 23.03.2022, 0:34
  • 2,832
В Харьковской области ВСУ отбили атаку россиян

Оккупанты применяли боевые вертолеты.

На Харьковщине ВСУ отбили атаку россиян, применивших боевые вертолеты.

Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"Харьковщина доказала, что позиций не сдаст. ВСУ уверенно идут к победе и отражают атаки. Сегодня россияне решили проверить наши войска боевыми вертолетами К-52, Вооруженные силы Украины нападение успешно отбили", - отметил он.

По словам Синегубова, украинская армия держит также под контролем перемещение вражеских войск и в Изюмском направлении.

"Понимая, что битву за Харьков они проиграли, оккупанты пытаются сконцентрировать войска возле Изюма. Мы не допускаем их продвижения", - подчеркнул глава ОВА.

Синегубов также сообщил, что сегодня днем российские террористы обстреляли город Лозовую.

"По информации Штаба обороны, зафиксировали и ракетные удары. Есть пострадавшие среди мирных жителей, последняя информация - пострадали 8 гражданских, по меньшей мере 20 поврежденных домов! Россияне обстрелами повредили котельные, объекты гражданской инфраструктуры, в частности школу и детсад. Благодарен местным властям и коммунальным службам Лозовой за усилия и оперативное устранение последствий российского вторжения", - отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта
Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта Наталья Радина
Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип