Украинские защитники под Мариуполем ликвидировали российского полковника Шарова 23.03.2022, 0:54

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Алексей Шаров

Он был командиром 810-й гвардейской бригады морпехов оккупантов.

Под Мариуполем украинские бойцы ликвидировали командира 810-й бригады морской пехоты русской армии полковника Шарова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский офицер Анатолий Штефан в твиттере.

Он отметил: "Командир 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров (в Мариуполе). Заблудился на "учениях" но уже правильно вернется домой".

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