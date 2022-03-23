закрыть
23 марта 2022, среда, 1:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские защитники под Мариуполем ликвидировали российского полковника Шарова

  • 23.03.2022, 0:54
  • 3,270
Украинские защитники под Мариуполем ликвидировали российского полковника Шарова
Алексей Шаров

Он был командиром 810-й гвардейской бригады морпехов оккупантов.

Под Мариуполем украинские бойцы ликвидировали командира 810-й бригады морской пехоты русской армии полковника Шарова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский офицер Анатолий Штефан в твиттере.

Он отметил: "Командир 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров (в Мариуполе). Заблудился на "учениях" но уже правильно вернется домой".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта
Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта Наталья Радина
Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип